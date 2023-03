A- A+

BBB 23 MC Guimê beija foto de Lexa ao se despedir do Quarto do Líder: "Te amo" Após o funkeiro assediar colega de confinamento, cantora afirmou estar decepcionada com o marido

A Prova do Líder ocorre nesta quinta-feira (16). Por causa disso, MC Guimê precisou fazer as malas e deixar o Quarto do Líder nesta tarde.

Antes de voltar para o Deserto, o funkeiro se despediu do cômodo reservado para quem detém a liderança no programa. Ao sair do lugar, ele admirou o porta-retrato com a imagem da cantora Lexa, sua esposa.

Guimê pegou e beijou a foto, que estava como decoração do ambiente. “Te amo, meu amor, te amo, gata. Se Deus quiser, logo mais estou de volta nesse quarto. Saudade”, disse.



Lexa publicou em sua rede social um longo desabafo e afirmou estar decepcionada com o marido. “Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário”, disse a cantora, após o companheiro ter importunado sexualmente Dania Mendez, mexicana que está no BBB 23, durante a festa da última quarta-feira (15).





