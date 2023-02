A- A+

BBB 23 MC Guimê faz surpresa para Lexa dentro da casa do BBB 23 no dia do seu aniversáio O brother também preparou uma surpresa fora da casa mais vigiada do Brasil e fez a cantora chorar

O aniversário da cantora Lexa é nesta quarta (22), e seu esposo, MC Guimê homenageou a amada mesmo confinado no BBB 23. Ele ainda deixou um vídeo especial, quando esava fora da casa. No Quarto Deserto, Guimê reuniu todos os brothers para uma câmera e se declarou para a cantora. Em seguida, todos cantaram parabéns para funkeira.

"Meu amor, reuni essa galera do bem para cantar parabéns pra você. Hoje meu coração tá apertado de não tá ai presente, queria falar aí olhando pros seus olhos... (já quero chorar) queria falar o quanto te amo, to cheio de saudade e to aqui por um proposito que não é só meu, é nosso", disse Guimê antes de desejar várias coisas boas.

Ao compartilhar o vídeo, Lexa contou que estava emocionada com a iniciativa do esposo. "Eu tô chorando e não é pouco! Você é o AMOR DA MINHA VIDA! Minha riqueza! Meu presente!", falou ela.

Na rede social de Mc Guimê, a equipe dele publicou um vídeo que ele já havia gravado antes do confinamento para o dia do aniversário de Lexa. "Lexa pensou mesmo que o Guimê ia esquecer de deixar algo especial pra você justo no seu dia?! Assim como ele, toda equipe te deseja um feliz aniversário, cheio de amor, muita prosperidade e que Deus te abençoe muito! E aguente aí a saudade viu? Esperamos que você veja o Guimê só daqui a 2 meses", escreveram ao exibirem a surpresa.

