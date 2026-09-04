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FAMOSOS MC Guimê revela novo caminho na música após vídeo cantando louvor: "Sonho grandioso" Conhecido por músicas como "Plaque de 100", "Na pista eu arraso" e "País do futebol", Guimê afirmou que pretende fazer uma transição do funk para a música gospel

Um vídeo publicado por MC Guimê nas redes sociais marcou o início de uma nova fase na carreira do cantor. Ele apareceu cantando o louvor "Nada mais", da banda Fhop Music, e explicou que a escolha da canção está relacionada a uma mudança de caminho profissional.

A gravação chamou a atenção dos seguidores e rendeu elogios à performance. Em uma publicação, Guimê contou que a música já fazia parte de sua vida há algum tempo e que decidiu levá-la ao estúdio antes de compartilhá-la com o público.

"Como puderam ver, eu gravei um vídeo cantando um louvor. Esse louvor já faz tempo que arde a chama do Espírito Santo no meu coração e, através de uma atitude guiada pelo Espírito Santo, eu decidi ir ao estúdio, gravar e postar nas redes sociais", explicou.

O cantor também destacou que ficou feliz ao receber relatos de pessoas que se emocionaram ao ouvir a canção. A repercussão, porém, veio acompanhada de uma revelação sobre os próximos passos de sua carreira.

Do funk ao gospel

Conhecido por músicas como "Plaque de 100", "Na pista eu arraso" e "País do futebol", Guimê afirmou que pretende fazer uma transição do funk para a música gospel. A mudança, segundo ele, está ligada a um propósito que deseja seguir e a um sonho de cantar exclusivamente para Deus.

"Sei que, através do meu testemunho, da minha história, muitas pessoas serão tocadas, muitas almas serão transformadas. Eu creio nisso (...). A cada passo dado em direção ao meu propósito, eu já não estarei no mesmo lugar e estarei mais próximo da profecia se cumprir. Tenho um sonho grandioso no meu coração de cantar somente para Deus e eu sei que esse dia vai chegar", declarou.

Na publicação, ele também fez uma defesa do funk diante dos julgamentos que costuma receber. Para o artista, o gênero pode representar uma alternativa para jovens da periferia que encontram na arte e no trabalho uma forma de mudar suas perspectivas.

"Você que julga o movimento, pense que, independentemente das letras e das pessoas que às vezes não servem como referência, assim como em todos os outros movimentos, o funk, assim como salvou a minha vida, salvou e salva milhares de jovens todos os dias. Em vez de irem para o caminho errado, mostrou uma oportunidade para o jovem da periferia acreditar na arte, no trabalho digno, correr atrás e se esforçar para fazer o jogo virar. Eu sou um exemplo disso."

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