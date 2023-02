A- A+

BBB 23 MC Guimê revela que se sentiu desconfortável com fala de Cara de Sapato; entenda Lutador imaginava que cantor poderia ser eliminado no paredão da última terça (14)

Após o paredão da última terça-feira (14), que encerrou a participação de Paula no BBB 23 com 72,5% dos votos, MC Guimê e Cara de Sapato tiveram uma conversa sincera na área externa sobre um desconforto do artista com o lutador.

Quando Guimê estava emparedado, Cara de Sapato chegou a dizer que achava provável que ele saísse caso duas pessoas fossem eliminadas. O artista se decepcionou com a visão de jogo do colega, por já terem sido aliados em outras oportunidades.

"Você não concordar com o meu jogo é normal, é seu direito e segue o fluxo. Mas eu me senti desconfortável, a gente tem um respeito mútuo aqui. E, no meu ponto de vista, quando você se alia no game, você tem que entender o jogo do seu parceiro, não precisa concordar”, disse Guimê.

“Quando você fala de jogo, eu tô mais para o teu lado do que para o de caubói. Você nunca seria minha opção de voto”, respondeu o lutador de MMA, que aproveitou a oportunidade para esclarecer o motivo de não jogar mais em grupo.

"Não quero votar em grupo porque eu não quero ficar engessado em uma parada que, para mim, não faz o menor sentido”, pontuou.



