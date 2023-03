MC Guimê se pronuncia pedindo desculpas para Dania e esposa após ser expulso do BBB

Após os episódios de importunação sexual que foram televisionados pelo BBB e causaram a expulsão de dois participantes na quinta-feira (16), o MC Guimê, um dos expulsos, fez um pronunciamento. Ele pede "desculpas sinceras a Dania (vítima), Lexa (sua esposa), a Bruna (participante do programa) e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas".

Em postagem feita no seu Instagram, Guimê assume seu erro e comenta que está disposto a aprender e evoluir.

"Entendo a gravidade da situação. Venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dania, a Lexa, a Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. Estou aqui para isso. Estou disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. Estou muito triste com tudo que aconteceu, mas entendo completamente a intenção do programa", falou.