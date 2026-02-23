MC Livinho anuncia pausa na carreira

A- A+

Após 15 anos de carreira, MC Livinho anuncia pausa por tempo indefinido. O cantor afirma que realizará integralmente os shows agendados para 2026, que serão uma despedida temporária dos fãs.

Em nota, divulgada nesta segunda-feira (23) pela equipe de assessoria do cantor, Livinho afirma que o tempo fora dos palcos servirá para 'cuidar de si'. "Chegou a hora de dar um tempo, respirar e olhar pra minha história com calma.

A música sempre foi tudo pra mim, e justamente por isso esse momento pede consciência. 2026 vai ser um ano especial, de encontros, de troca e de gratidão com o público que sempre esteve comigo", explicou.

Reconhecido como um dos nomes mais importantes da cena do funk, o artista construiu uma carreira marcada por hits como "Cheia de marra", "Tudo de bom" e "Mulher Kama Sutra". Em setembro do ano passado, o artista se apresentou no The Town.

Em julho do ano passado, Livinho sofreu um acidente de moto em que chegou a perfurar seu pulmão. Após o susto, o cantor ficou internado em uma UTI, mas logo depois foi liberado para voltar sua agenda de atividades.

Por conta do acidente, o cantor foi obrigado a deixar o quadro “Dança dos famosos” do “Domingão com Huck”, da Rede Globo, sendo substituído pelo ator Lucas Leto, que interpretou o Sardinha no remake de "Vale tudo".

