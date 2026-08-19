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Justiça MC Livinho é alvo de processo após acidente com motocicleta em academia de SP Cantor foi incluído em ação que pede R$ 5,7 mil por danos materiais e morais; defesa contesta responsabilidade pelo acidente

MC Livinho está envolvido em uma ação judicial após um acidente de motocicleta em São Paulo.

O cantor, que voltou ao quadro “Dança dos Famosos”, foi incluído em uma ação protocolada em 12 de agosto por Ronet dos Santos Silva e Gustavo Henrique Silva.

O caso aconteceu no dia 9 de junho, quando Gustavo conduzia um carro pertencente a Ronet em direção a uma academia de São Paulo.

Segundo os autores da ação, o veículo estava estacionado quando a motocicleta do cantor teria deslizado sozinha após ser deixada desengatada e atingido o automóvel, causando danos à lataria.

Os autores pedem R$ 5,7 mil em indenizações por danos materiais e morais. As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles e confirmada pelo Globo.

Ainda segundo os documentos do processo, apesar da troca de contatos entre os envolvidos e do fornecimento das imagens das câmeras de segurança, as partes não chegaram a um acordo sobre quem deveria arcar com os custos dos reparos no veículo.

Além do cantor, a ação também inclui a Academia Panobianco Tremembé e a Diamond Publisher, apontada no processo como proprietária da motocicleta envolvida no acidente.

Processo está em análise pela Justiça

O processo não representa uma condenação de MC Livinho, mas uma acusação que deverá ser discutida ao longo da tramitação do caso e vai ser analisada pela Justiça.

Em nota ao Globo, a defesa do cantor contestou a responsabilidade atribuída a ele.

No texto, o advogado do artista afirma que a motoneta do cantor estava regularmente estacionada na academia e que, até o momento, não há elementos que indiquem responsabilidade do cantor pelo acidente.

Ele pede que o caso seja tratado com cautela enquanto as circunstâncias do episódio são apuradas, e afirmou que medidas jurídicas poderão ser adotadas diante de eventuais informações falsas ou imputações indevidas.

Veja nota de esclarecimento na íntegra:

A defesa de MC Livinho, representada pelo advogado Dr. José Estevam Macedo Líma, esclarece que a motoneta utilizada pelo artista estava regularmente estacionada nas dependências da academia, em vaga destinada a esse tipo de veículo. Até o presente momento, não há qualquer elemento que permita atribuir ao artista responsabilidade pelo episódio em apuração. A defesa confia que a análise adequada dos fatos e das provas esclarecerá as circunstâncias do ocorrido e demonstrará que MC Livinho não contribuiu para o evento relatado. É fundamental que qualquer manifestação pública sobre o caso respeite o andamento das apurações e evite conclusões antecipadas, especialmente enquanto não houver esclarecimento definitivo sobre os fatos. A defesa repudia a divulgação de informações sem a devida contextualização, bem como qualquer tentativa de transformar uma situação ainda em apuração em julgamento público ou imputação antecipada de responsabilidade. Por fim, reafirma seu compromisso com a verdade, com o devido processo legal e com a preservação da honra e da imagem de seu cliente. Eventuais informações falsas, excessos ou imputações indevidas poderão resultar na adoção das medidas juridicas cabíveis. - Dr. José Estevam Macedo Lima, Advogado de MC Livinho

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