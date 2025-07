Após ter pulmão perfurado em acidente de moto, MC Livinho segue internado: "Obrigado pelas orações"

A- A+

O cantor MC Livinho usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (30), para atualizar o estado de saúde diante dos fãs e seguidores. Ele está internado desde a última terça-feira (29), quando sofreu um grave acidente de moto, em São Paulo, e teve o pulmão perfurado.



De acordo com os médicos responsáveis pelo tratamento do artista, a cirurgia realizada na própria terça-feira foi bem-sucedida, e o paciente já deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O rapaz de 30 anos ainda segue, porém, sob observação no local, submetendo-se a sessões de fisioterapia.

"Obrigado a todos fãs pelas orações. Grande passo, hoje saí dai UTI, mas continuo em observação pelos médicos. Deus quer e já já estou de volta na pista", escreveu Livinho na postagem feita em seu perfil no Instagram. Na mesma publicação, ele compartilhou um vídeo em que circula de cadeira de rodas por um dos corredores do hospital.

O que aconteceu com MC Livinho?

O funkeiro MC Livinho conta que "foi fechado" por um carro enquanto se dirigia, de moto, a um compromisso profissional, na capital paulista. Após o impacto, ele caiu no chão e começou a cuspir sangue. O motorista envolvido prestou socorro imediatamente, e o artista foi levado ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



Segundo o boletim divulgado na última quarta-feira (30) pela empresa GR6, que gerencia a carreira do artista, MC Livinho teve um trauma pulmonar que resultou em sangramento no órgão. Apesar de estar consciente e apresentar boa resposta à primeira sessão de fisioterapia, Livinho sente dores intensas, tem limitações nos movimentos e não tem previsão de alta.

