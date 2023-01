A- A+

Agito MC Loma e as gêmeas roubam a cena no Maraca Summer com Léo Santana e Pedro Sampaio Cantora pernambucana e as irmãs Mirella e Mariely Santos foram ao primeiro dia do evento que teve o Baile da Santinha. Hit 'Envolvência', que marcou a carreira do trio, embalou o evento

Além de atrações como Léo Santana com o Baile da Santinha, Luan Santana e Pedro Sampaio, o Maraca Summer deste sábado (7) teve uma surpresa para o público. Isso porque Mc Loma e as irmãs Mirella e Mariely Santos, as gêmeas lacração, marcaram presença no evento e roubaram a cena.

Participando dos shows de Pedro Sampaio e também de Léo Santana, o trio chamou a atenção e foram ovacionadas pelo público.

Durante a apresentação de Pedro Sampaio, Loma, Mirella e Mariely, que estão sendo um grande sucesso nas redes sociais, subiram nas pick-ups do Dj, e dançaram o hit ‘Envolvimento’.

Já no show de Léo Santana, grande atração da noite no Maraca Summer com o Baile da Santinha, Loma mais que dançou o hit. No improviso da banda do cantor baiano, a Mc pernambucana e as gêmeas cantaram ao vivo o sucesso que consagrou o trio.

Mc Loma e as irmãs Mirella e Mariely Santos no palco do cantor Léo Santana no Maraca Summer | Foto: Luiz Fabiano

Após o show, Loma ainda ganhou uma toalha, do cantor Léo Santana que foi utilizada durante o show, o que rendeu uma grande festa entre sua turma.

