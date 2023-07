A- A+

PRÍNCIPE DO FUNK MC Marcinho é intubado e está em estado grave em hospital no Rio de Janeiro; entenda O funkeiro ficou conhecido com as músicas "Glamurosa" e "Rap do Solitário"

Conhecido como “príncipe do funk”, o cantor MC Marcinho está internado em estado grave no Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro. De acordo o jornal O Dia, o artista foi intubado às pressas após sofrer uma parada cardíaca na segunda-feira (10).

MC Marcinho é cardiopata e já enfrentou graves problemas cardíacos no passado. O funkeiro chegou até a passar por uma cirurgia no coração recentemente, fazendo a troca de seu marca-passo. O músico já está há um mês internado com problemas de saúde.

A notícia de sua internação foi dada por seu irmão e empresário, Mauro Garcia. Recentemente, o funkeiro chegou a pedri ajuda nas redes sociais, para que o plano de saúde pudesse liberar uma cirurgia no coração e chegou a ser operado dias depois.

Veja também

equipamento cultural Museu do Estado tem programação de férias para as crianças; veja horários e atividades