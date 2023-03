MC Marcinho passa por 'tratamento cardíaco' e adia shows

A- A+

O funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, anunciou nesta sexta-feira o cancelamento da agenda de shows para poder fazer um tratamento de saúde. O artista tem um problema cardíaco.

"Diante do tratamento cardíaco, ao qual nosso querido MC Marcinho está sendo submetido, informamos que os eventos que dependem de deslocamentos aéreos precisarão ser remarcados por recomendações médicas", informou o funkeiro.

"Contamos com o carinho, compreensão e orações de todos que amam o nosso príncipe do funk para que logo ele esteja 100% e volte a cumprir todas as suas atividades normalmente", acrescenta o comunicado.

Com o afastamento do artista, a apresentação prevista para acontecer em evento hoje na cidade de Brasília foi cancelado. De acordo com a assessoria de MC Marcinho, o show na capital federal em breve será remarcado.

