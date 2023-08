A- A+

FAMOSOS Mc Marcinho permanece internado à espera de transplante de coração Internado desde 27 de junho, o funkeiro respira com ajuda de aparelhos

Mc Marcinho segue internado no Hospital Copa Dor. O novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21) atualiza o quadro do funkeiro hospitalizado desde o dia 27 de junho. Ele segue na fila por um transplante de coração.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27 de junho, mantém estabilidade clínica, ainda necessitando de cuidados intensivos e respirando com ajuda de aparelhos", diz o comunicado do hospital.

A ajuda dos aparelhos é devido a uma infecção pulmonar. À revista Quem, Mauro Garcia, irmão de Marcinho, disse que "ele tem que estar bem porque pode aparecer um coração a qualquer momento".

MC Marcinho está no hospital desde o dia 27 de junho com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele recebeu um coração artificial, não fala mas interage com a família. O artista ainda precisa de cuidados intensivos e permanecerá internado até que chegue um coração compatível para o transplante.

