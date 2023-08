A- A+

FAMOSOS MC Marcinho respira por aparelhos, mas 'segue estável', diz boletim do hospital Funkeiro está internado no hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro

MC Marcinho está respirando com ajuda de aparelhos, informa o último boletim do Copa D'Or, hospital onde o funkeiro está internado. Segundo o comunicado, o funkeiro "segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos".

Aos 45 anos, MC Marcinho foi internado no dia 27 de junho para tratamento cardíaco e renal. Em meados de julho, o cantor teve uma piora no quadro de saúde e precisou ser intubado após sofrer uma parada cardíaca. Marcinho é portador de cardiopatia e doença renal crônica.

Em março, ele já havia sido internado as pressas para substituir um marca-passo. O dono do hit "Glamurosa" sofria com dificuldades para andar e precisou pedir ajuda de amigos e famosos por conta da demora do plano de saúde em autorizar a sua internação.

Veja também

TEATRO Aramis Trindade apresenta monólogo em comemoração ao aniversário do Cobogó das Artes