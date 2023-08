MC Marcinho sai da fila de transplante após piora no quadro

A- A+

A irmã de MC Marcinho, a cantora Gisa Garcia, assim como outros artistas e amigos do funkeiro, foram até as redes sociais pedir doação de sangue para o músico carioca, após piora em seu estado de saúde.



MC Marcinho, internado desde junho em um hospital do Rio de Janeiro, o Copa D'Or, com quadro de insuficiência cardíaca e renal, teve piora nas últimas horas, fato que o tirou, inclusive, da fila de transplantes por não estar em condições de receber um órgão.





Há algum tempo com um coração artificial, após procedimento realizado no hospital, o artista segue em cuidados intensivos desde então. Até a piora recente, ele encontrava-se estável, apesar da gravidade do caso.



Mauro Garcia, irmão do funkeiro, também pediu por doação de sangue. "Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez, a situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus para que a gente não perca ele", postou.

Em resposta à publicação, Jojo Todynho disse estar em oração, prometendo fazer doação. O cantor Buchecha, MC Koringa e o artista sertanejo Andrezinho, também entraram na campanha por Marcinho.

