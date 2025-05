A- A+

RIO DE JANEIRO MC Poze afirma Comando Vermelho como sua 'ideologia declarada' e fica preso com membros da facção Funkeiro, investigado por associação com o tráfico e apologia ao crime, foi preso em casa

O funkeiro MC Poze do Rodo, preso na quinta-feira em uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil, respondeu à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) que sua "ideologia declarada" é o Comando Vermelho (CV).



A informação consta em prontuário divulgado pela TV Globo, que é um protocolo do sistema penitenciário do estado. Segundo a Seap, o MC foi custodiado em Bangu 3, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, na ala da facção criminosa. Ainda de acordo com o órgão, ele afirmou "não ter problemas em conviver com a facção".

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, de 26 anos, o MC Poze do Rodo, investigado por associação com o tráfico e apologia ao crime, foi preso em casa, num condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte, chegou ao local algemado, sem camisa e descalço, conduzido de cabeça baixa por dois policiais.

No mesmo dia, Poze passou por audiência de custódia, e a Justiça manteve sua prisão temporária por 30 dias.

Em nota, a Seap informou que, na prisão, durante os procedimentos de triagem, o Poze declarou não ter problemas em conviver com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Em razão disso, foi direcionado à unidade prisional onde estão custodiados outros membros da mesma facção.

Ao dar entrada no sistema penitenciário do Rio, todo detento precisa preencher um formulário com dados essenciais sobre sua prisão. Um dos campos do documento, intitulado “ideologia declarada”, se refere à facção criminosa com a qual o preso afirma ter vínculo. A ficha oferece nove opções de resposta. Poze marcou a opção CV.

Veja as opções do formulário apresentadas ao MC:

Neutro — sem facção;

ADA — Amigo dos Amigos;

TCP — Terceiro Comando Puro;

CV — Comando Vermelho;

Milícia — qualquer grupo paramilitar;

federal ou estrangeiro;

servidor ativo;

ex-servidor;

LGBTQIA+.

Veja também