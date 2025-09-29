A- A+

RIO DE JANEIRO MC Poze do Rodo chega ao Complexo de Gericinó para aguardar a saída de Oruam de presídio Expectativa é de que o cantor Oruam seja solto ainda hoje após decisão do Superior Tribunal de Justiça

O MC Poze do Rodo chegou por volta das 16h para aguardar a provável saída de seu amigo, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, do Complexo de Gericinó, onde está preso há 63 dias.



Poze, que estava acompanhado da esposa, Vivi Noronharepete, repete assim o gesto de Oruam, que em junho deste ano também foi até o local esperar a saída do amigo.

A ocasião foi marcada por tumulto e correria, já que a presença dos artistas atraiu uma multidão. Três ônibus ficaram parados no trânsito, pessoas subiram nos veículos. A Polícia Militar teve que intervir para conter a confusão.

Hoje, ao chegar, Poze foi para um bar ao lado da cancela de entrada do complexo onde atendeu fãs e fez selfies com curiosos.

Poze estacionou o carro próximo às centenas de fãs que se aglomeravam na porta do presídio. Com apoio de amigos e seguranças, seguiu para um bar conhecido como point da Morena, localizado em frente à entrada principal do complexo. A presença do artista, no entanto, causou tumulto, e minutos depois ele e Vivi decidiram se deslocar para o terraço de uma casa vizinha.

Pouco depois, o DJ Gigante, responsável pelos beats de Oruam, e a mãe do cantor também se juntaram ao grupo. Apesar da mobilização e da ansiedade entre fãs e familiares, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que “ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão e aguarda a publicação nos canais competentes para adoção das medidas cabíveis”.

— Foram mais de 60 dias de ansiedade e expectativa pela liberdade dele. Tomara que aconteça hoje — disse Gigante.

O DJ também se demonstrou esperançoso de desenvolver novas músicas com o parceiro de palco.

— Foi uma situação muito dura para todos nós. Tenho certeza que ele vai sair mais evoluído e com músicas novas na cabeça — completou.

