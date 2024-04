A- A+

FAMOSOS MC Poze do Rodo discute com homem em aeroporto na Espanha durante viagem com a namorada; veja vídeo Cantor foi atrás do turista, que pareceu encarar o casal enquanto passava pelo salão de embarque

MC Poze do Rodo foi filmado discutindo com um homem no aeroporto de Madri, na Espanha, nesta quinta-feira. O cantor, que está viajando com a namorada Vivi Noronha pela Europa, estava conversando e fazendo brincadeiras com ela no salão de embarque, quando um homem passou olhando para os dois.

No vídeo, postado nas redes sociais do artista, Poze começa a discutir e vai atrás do homem para tirar satisfação. "Isso aqui é teu, isso aqui?”, diz o funkeiro. O rapaz parece não compreender o que o MC fala e então, o artista dá as costas e debocha.

Na internet, internautas dividiram opiniões sobre a postura do cantor. Enquanto alguns riram da cena, outros criticaram a atitude. “Eu ia fingir que nem conheço, que pavor”, escreveu um perfil. "Meu marido faz as mesmas gracinhas... É impossível ficar entediada com homem assim”, disse outro. “A mulher dele pensando se realmente foi uma boa escolha trocar o irmão da Ludmilla por isso”, brincou outro comentário.

Apesar das piadas, Poze não deixou barato para quem criticou a publicação. "Você tem que rezar pra alguém te querer, depois vc pensa em 'escolher'", disse ele. “Esse sou eu. Ligo pra nada nem pra ninguém”.

Recomeço

Vivi Noronha e Poze do Rodo reataram o relacionamento no mês passado, após serem flagrados caminhando de mãos dadas, em Lisboa. Em um anúncio nas redes sociais, o cantor e a influenciadora comunicaram a volta da relação.

"Recomeço… como se tivesse se conhecendo agora sabe? Começando do zero, uma nova vida. Amei te reencontrar", escreveram eles em uma publicação em conjunto.

Na Espanha, onde estavam até esta quinta-feira, os dois passaram a noite em uma boate na cidade de Palma, em Mallorca. Em fotos juntos, eles afirmaram que estão "curtindo as baladas da vida juntos".

