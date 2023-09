A- A+

FAMOSOS MC Poze do Rodo é pai pela quarta vez A pequena Jade é fruto do relacionamento do funkeiro com Isabelly Pereira

Nasceu nesta quarta-feira (6) Jade, filha do MC Poze do Rodo com Isabelly Pereira. O funkeiro comemorou o momento no Instagram: "Minha neném é muito linda. Obrigado, Deus".

Poze também é pai de Julia, de 4 anos, de Miguel, de 3, e de Laura, de 1 ano. Os três são fruto do relacionamento do cantor com Vivi Noronha. Ele também espera um quinto filho, conforme anunciou nas redes sociais em agosto. Desta vez, é a influenciadora Myllena Rocha que espera um bebê do artista.

