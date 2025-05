A- A+

RIO DE JANEIRO MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico Cantor foi encontrado pelos agentes em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio

O MC Poze do Rodo foi preso no início da madrugada desta quinta-feira por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Segundo a corporação, ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.



O cantor foi encontrado em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O MC foi levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte, onde chegou às 7h. Ele não falou com a imprensa.



De acordo com as investigações, o MC realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Nestas apresentações, cita a polícia, há a presença ostensiva de traficantes armados com armas de grosso calibre, como fuzis, garantindo a "segurança" do artista e do evento.







O repertório das músicas apresentadas por MC Poze também foi analisado, o qual a polícia diz fazer "clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".

"A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas", afirma.



Operação

A operação tem como base o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Segundo as investigações, há evidências de que os shows realizados por MC Poze são financiados pelo Comando Vermelho, "contribuindo para o fortalecimento financeiro da facção por meio do aumento do consumo de drogas nas comunidades onde os eventos são realizados".

De acordo com a polícia, esses eventos são "estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes". Com o lucro na venda de drogas, o grupo criminoso poderia adquirir, entre outros, armas de fogo e equipamentos.

Baile funk investigado

A Polícia Civil cita o show de MC Poze na Cidade de Deus, comunidade na Zona Oeste do Rio, em que foi registrada a presença de homens armados, inclusive com armas de grosso calibre. A corporação também cita que "o cantor entoou diversas músicas enaltecendo a facção criminosa". Foi aberta uma investigação para apurar a realização deste baile funk, no último dia 17.

No dia 19, durante operação da Polícia Civil para combater a venda de gelo contaminado para bares e quiosques das praias da Barra e do Recreio, o policial civil José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) morreu ao ser baleado na cabeça. O agente chegou a ser socorrido para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas seu estado era "muito grave" e não resistiu.

