FAMOSOS MC Poze do Rodo e Vivi Noronha anunciam separação: "Peço empatia" Ao confirmar o fim do casamento, o cantor de funk negou que tenha traído a ex-esposa

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não estão mais juntos. A separação foi anunciada pela influenciadora nesta terça-feira (11), por meio das redes sociais.

“Em respeito a todos que sempre nos acompanharam e torceram por nós, sinto a necessidade de esclarecer que decidimos seguir caminhos diferentes”, iniciou Vivi, afirmando que a prioridade dos dois será seus três filhos.

A influenciadora também mandou um recado direto para os fãs. “Quero deixar registrado minha gratidão. Sei do carinho que sempre existiu, mas peço que não alimentem especulações. Não é nada do que estão comentando ou imaginando”, disse.



Rumores sobre o fim do relacionamento já vinham circulando nas redes sociais nos últimos dias. Seguidores começaram a desconfiar da separação após Poze arquivar as fotos com a ex-esposa nas redes sociais e aparecer em eventos sem aliança.

Entre idas e vindas, Vivi e Poze estavam juntos desde 2018. Eles se conheceram ainda na adolescência e são pais de três crianças: Júlia, Miguel e Laura.



Vivi finalizou o comunicado pedindo respeito ao momento: “Peço empatia, compreensão e respeito. Cada um segue sua própria caminhada, e tudo o que vier a ser feito ou dito não tem mais relação com o outro”.

Poze também recorreu às redes sociais para se manifestar sobre o término. Após agradecer a quem torceu pelo ex-casal, ele se defendeu dos boatos de que havia traído Vivi.

“Tropa, parem de acreditar em tudo que vocês veem na internet, com papo de que traí ela, esquece isso. O motivo do nosso término foi algo que nós dois conversamos e decidimos entre nós, nada fora disso. Eu jamais iria trair ela depois de tudo que ela fez, o motivo foi algo que eu e ela achamos que seria melhor e fé. Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho”, afirmou.

