Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha anunciam separação: "Peço empatia"

Ao confirmar o fim do casamento, o cantor de funk negou que tenha traído a ex-esposa

Reportar Erro
MC Poze do Rodo e Vivi Noronha estavam juntos desde 2018MC Poze do Rodo e Vivi Noronha estavam juntos desde 2018 - Foto: Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não estão mais juntos. A separação foi anunciada pela influenciadora nesta terça-feira (11), por meio das redes sociais. 

“Em respeito a todos que sempre nos acompanharam e torceram por nós, sinto a necessidade de esclarecer que decidimos seguir caminhos diferentes”, iniciou Vivi, afirmando que a prioridade dos dois será seus três filhos.

A influenciadora também mandou um recado direto para os fãs. “Quero deixar registrado minha gratidão. Sei do carinho que sempre existiu, mas peço que não alimentem especulações. Não é nada do que estão comentando ou imaginando”, disse.
 

Leia também

• Espetáculo com Andréa Beltrão abre 24ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional

• Filme sobre Michael Jackson bate recorde de trailer de uma cinebiografia mais visto da história

• Samuel Santos estreia como escritor com livro infantojuvenil que valoriza o protagonismo negro

Rumores sobre o fim do relacionamento já vinham circulando nas redes sociais nos últimos dias. Seguidores começaram a desconfiar da separação após Poze arquivar as fotos com a ex-esposa nas redes sociais e aparecer em eventos sem aliança. 

Entre idas e vindas, Vivi e Poze estavam juntos desde 2018. Eles se conheceram ainda na adolescência e são pais de três crianças: Júlia, Miguel  e Laura.

Vivi finalizou o comunicado pedindo respeito ao momento: “Peço empatia, compreensão e respeito. Cada um segue sua própria caminhada, e tudo o que vier a ser feito ou dito não tem mais relação com o outro”. 

Poze também recorreu às redes sociais para se manifestar sobre o término. Após agradecer a quem torceu pelo ex-casal, ele se defendeu dos boatos de que havia traído Vivi. 

“Tropa, parem de acreditar em tudo que vocês veem na internet, com papo de que traí ela, esquece isso. O motivo do nosso término foi algo que nós dois conversamos e decidimos entre nós, nada fora disso. Eu jamais iria trair ela depois de tudo que ela fez, o motivo foi algo que eu e ela achamos que seria melhor e fé. Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho”, afirmou. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter