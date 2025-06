A- A+

LIBERADO MC Poze do Rodo foi solto e deixa presídio em Bangu recebido por multidão de fãs Cantor havia sido preso no dia 29 de maio como suspeito de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho

Marlon Brendon Coelho Couto e Silva, o MC Poze do Rodo, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde nesta terça-feira (3). Apontado em uma investigação da Polícia Civil como suspeito de fazer apologia ao tráfico e a facção criminosa Comando Vermelho, Poze havia sido preso por conta de um mandado de prisão temporária, no último dia 29.

Na noite da segunda-feira (2), ele foi beneficiado por habeas corpus expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Houve tumulto e correria após um grupo subir em, três ônibus que estavam parados. A PM interveio e lançou gás de pimenta.

A saída do cantor se transformou numa espécie de festa celebrada por fãs. Centenas deles, amigos de Poze e a mulher dele, Viviane Noronha, foram receber o MC na porta do presídio. O cantor Oruam chegou ao local por volta das 14h. Alguns fãs estavam em cima de muros e grades. Até um sósia do cantor apareceu na porta da unidade penitenciária.

Do lado de fora de um restaurante foi posicionada uma caixa de som e músicas do MC são tocadas sem parar. Fãs do cantor estão com cartazes na porta do Complexo de Gericinó.

— Vim de Jacarepaguá. Quero acompanhar a saída do Poze. Sou fã dele — disse Amanda Silva.

Júlio Martins, de 32 anos, foi outro que aguardava o cantor ser liberado. Em seu colo o filho João Marcelo, de 3, segurava um cartaz com a inscrição "todos são iguais".

— Saí da Vila Kennedy para ver o Poze — disse.

MC Borges e MC Chefin também aguardam a saída de Poze do presídio. Eles foram cercados por fãs do cantor e não falaram com jornalistas.

