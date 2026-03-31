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Rio de Janeiro MC Poze do Rodo foi único a ser amarrado e agredido por bandidos que invadiram casa e roubaram joias Cantor recebeu pancadas na cabeça e na altura das costelas; espancamento foi gravado por um dos criminosos

Informações recebidas pela Polícia Civil apontam que o bando armado que invadiu, nesta madrugada, a casa de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, tinha o cantor como principal alvo da ação criminosa.

Segundo o delegado Alan Luxardo, da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), apesar de outras seis pessoas estarem na residência quando a invasão ocorreu, somente o MC foi amarrado e agredido com socos e chutes pelos bandidos.

Ele recebeu pancadas na cabeça e na altura das costelas. As agressões foram gravadas por um dos criminosos com um celular. Após pouco mais de 20 minutos, os bandidos fugiram levando.

Poze contou à polícia que assistia à televisão quando, por volta de 2h30 desta terça, ao menos quatro homens armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, invadiram a casa, que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. Após ele e os amigos serem rendidos, o cantor viu outros quatro bandidos circulando pela residência.

Os criminosos alegavam, ainda conforme o artista, que estavam no imóvel a mando de chefes do tráfico de drogas, o que ele considerou uma tentativa de enganá-lo.

Policiais da 42ª DP estiveram na casa de Poze. Segundo o que foi apurado pelos agentes, o grupo criminoso acessou o local por uma área de mata, nos fundos da residência. Os bandidos usaram uma escada para ultrapassar um muro e entrar na residência.

Para evitar serem filmados, eles viraram para cima câmeras que estavam posicionadas no quintal da casa. Segundo o delegado, nenhuma hipótese é descartada. Nem mesmo de que o ataque a casa do MC tenha sido praticado por algum tipo de vingança.

— Os bandidos sabiam onde estavam as câmeras e até quebraram um celular que controlava o equipamento. Há várias possibilidades. Não podemos descartar nada. Pode ser (motivação) vingança, coisa pessoal, coisa financeira. Tudo será investigado — disse o delegado.

Uma perícia foi feita na residência. Agentes também tentaram recolher impressões digitais em objetos abandonados pelos bandidos, entre eles um óculos.

Segundo a Polícia Civil, a investigação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) sobre o assalto está em andamento. "A perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança, para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos", disse a corporação em nota.

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