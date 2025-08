A- A+

RIO DE JANEIRO MC Poze do Rodo vira réu por tortura e extorsão contra seu ex-empresário O caso ocorreu em 2023; denúncia contra o cantor foi aceita pela 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital

Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo, virou réu na Justiça por tortura e extorsão mediante sequestro contra seu ex-empresário, Renato Medeiros, em 2023. O Ministério Público do Rio (MPRJ) havia denunciado o cantor e outras nove pessoas pelo crime e pedido a prisão preventiva do artista e outros seis acusados.

Nesta sexta-feira (1º), a 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital aceitou a denúncia, mas negou o pedido de prisão dos réus, que responderão em liberdade. Os réus deverão ser citados para responder à acusação em 10 dias, como informa o portal g1.

Enquanto Poze e outras seis pessoas responderão por tortura e extorsão mediante sequestro, três são rés por falso testemunho.

De acordo com denúncia do MPRJ, Renato Medeiros foi submetido a intensas agressões físicas e psicológicas na residência de MC Poze, em Vargem Grande, com o objetivo de forçar uma confissão sobre a suposta subtração de parte de uma pulseira de ouro.

Mesmo após a devolução do objeto, diz a promotoria, a vítima foi mantida em cárcere privado por aproximadamente uma hora e meia, durante a qual sofreu socos, chutes, queimaduras com cigarros acesos e golpes com uma arma artesanal feita de madeira e pregos.

Ainda segundo a denúncia, as agressões foram cometidas de forma coordenada, com participação ativa de diversos envolvidos, e resultaram em fraturas, lesões extensas e deformidades permanentes, conforme comprovado por laudo pericial.

Uma investigação conduzida pela 42ª DP (Recreio) revelou ainda que três dos denunciados, mesmo tendo presenciado direta ou indiretamente os atos de violência, prestaram falso testemunho em sede policial, negando os fatos e tentando eximir os demais da responsabilidade criminal. Por essa conduta, o MPRJ também os denunciou por crime contra a administração da Justiça.

