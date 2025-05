A- A+

Polêmica MC Poze: saiba de onde vem a fortuna do funkeiro que foi preso nesta quinta (29) Poze é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.

MC Poze do Rodo, nome artístico do cantor Marlon Brandon Coelho Couto, foi preso no fim da madrugada desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ.

Poze é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.

Com quase 12 milhões de seguidores no Instagram e quase 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Poze do Rodo mora em uma casa de dois andares, com piscina, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

De onde vem a fortuna do funkeiro?

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, tem 24 anos e nasceu na Comunidade do Rodo, localizada em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda adolescente, ele se envolveu com o tráfico de drogas, experiência que afirma ter largado pela música.

Sua realidade e a da comunidade em que cresceu, no entanto, estiveram presentes nas suas canções, algo que, por vezes, causou controvérsia.

Poze do Rodo estourou em 2019, quando já tinha um cachê de R$ 20 mil por show, o que chegava a somar R$ 240 mil por mês.

De lá para cá, ele se manteve entre os funkeiros mais badalados da cena nacional, lançando faixas de sucesso, como "Vida louca", e participando de diversos feats, com nomes como MC Kevin o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Hariel, Xamã e Ferrugem.

No ano passado, Poze lançou seu primeiro EP, intitulado "O sábio".

Em agosto de 2023, quando a Funarj decidiu cancelar um show do artista dentro do projeto "Fim de tarde", foi revelado que seu cachê seria de R$ 40 mil por um show.

O show teria sido cancelado após a pressão de deputados bolsonaristas e conservadores que integram a Assembleia Legislativa do Rio.

Os parlamentares argumentaram que Poze faz apologia ao crime organizado em suas músicas e que haveria uma contradição na sua contratação por um órgão do estado.

