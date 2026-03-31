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RIO DE JANEIRO MC Poze tem casa invadida por assaltantes e é feito refém, no Recreio dos Bandeirantes Oito criminosos renderam o artista e amigos dele

A casa de Marlon Brendon Coelho Couta da Silva, o MC Poze do Rodo, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, foi invadida por pelo menos oito assaltantes na madrugada desta terça-feira.



O artista e amigos que estavam no imóvel foram rendidos pelos bandidos. Segundo relato do músico, todos foram amarrados e agredidos durante cerca de 40 minutos. Os criminosos fugiram levando R$ 2 milhões em joias, celulares, relógios, roupas, perfume e R$ 15 mil em dinheiro.



Poze contou à polícia que assistia à televisão quando, por volta de 2h30, ao menos quatro homens armados com fuzis e pistolas, todos encapuzados, invadiram a casa.



Após ele e os amigos serem rendidos, o cantor viu outros quatro bandidos circulando pela residência. Os criminosos alegavam, ainda conforme o artista, que estavam no imóvel a mando de chefes do tráfico de drogas, o que ele viu como uma tentativa de enganá-lo.





Em seguida, de acordo com Poze, os assaltantes amarraram todos que estavam na casa e começaram uma sessão de agressões, com socos e chutes. O cantor afirmou ainda que os bandidos gravaram o crime. O artista contou que acredita que os criminosos tentam conseguido acessar sua casa por meio de uma área de mata.

Policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram para o local e isolaram a residência para uma perícia.

Segundo a Polícia Civil, a investigação da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) sobre o assalto já está em andamento. "A perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança, para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos", disse a corporação em nota.

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