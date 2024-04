MC Ryan SP faz festa temática da Chanel para a filha de 4 meses em mansão de luxo

A- A+

O cantor MC Ryan SP comemorou os 4 meses da filha Zoe, fruto de um relacionamento com a influencer Giovanna Roque, com uma festa temática da grife Chanel na sexta-feira (12). À beira da piscina, a celebração contou com uma decoração rosa e preta, com flores e uma miniatura da Torre Eiffel. A recém-nascida usava um vestido nas mesmas cores, com plumas, e uma tiara de strass com a logo da marca.

Ao longo do dia, o artista compartilhou a preparação para a festa e aproveitou para mostrar as obras de construção de uma piscina em formato de lago em sua propriedade localizada em um condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, São Paulo. MC Ryan SP revelou ainda a inspiração para a nova aquisição: "Depois que vi o do Neymar", escreveu em um story do Instagram.

O funkeiro comprou a casa no ano passado, ao lado da que vivia seu ídolo, MC Kevin, que morreu em maio de 2021. "Eu sou a prova viva que tudo pode acontecer. Nós somos artistas monstros de periferia. Acredita no seu sonho, menor. Eu sempre vi essa casa quando eu ia na casa do Kevin ! Dono da casa mais cara do condomínio", celebrou na época.



O imóvel de luxo fica à beira de um lago, tem dois andares, piscina e até sala de cinema. "É casa de novela das nove", brincou Ryan. Os valores das mansões no condomínio variam de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões.

