Cantor brasileiro MC Ryan SP "invade"' mansão de Cristiano Ronaldo em Portugal Artista que ficou conhecido pela música de trends e dancinhas no TikTok "Tubarão Te Amo" faz turnê na Europa, ficou internado na Bélgica e se encontrou com Neymar em Paris

A mansão do craque português Cristiano Ronaldo foi "invadida" nesta sexta-feira (19) pelo cantor brasileiro MC Ryan SP. O artista e influenciador filmou e compartilhou nas redes sociais o registro que fez dentro da casa do atacante que joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De acordo com a imprensa portuguesa, MC Ryan SP teve acesso à mansão situada na Quinta da Marinha, em Cascais, na região metropolitana de Lisboa. O vídeo começa com MC Ryan SP andando pelo condomínio. Logo ele se aproxima da mansão de CR7, que passa por obras.

— Olha a casa do homem, rapaziada. Está em obras. Olha o tamanho da casa! — afirma MC Ryan SP.

As imagens postadas nos stories continuam com um diálogo entre o artista e um dos pedreiros que trabalhavam no local.

— Essa é a casa do Cristiano? — pergunta MC Ryan SP.

— É — responde o trabalhador.

— Posso entrar para ver? — pede o influenciador.

Com a autorização, MC Ryan SP entra na mansão de Cristiano Ronaldo. A casa ainda está em construção, mas o pedreiro descreve cada cômodo para o brasileiro.

O vídeo de MC Ryan SP mostra a garagem com elevador para os carros, uma sala de cinema, uma piscina dentro da casa e outra do lado de fora. Ele e o pedreiro também passam pelo quarto de CR7 e Georgina Rodríguez, que tem dois banheiros e um closet gigante.

MC Ryan SP ficou conhecido pela música de trends e dancinhas no TikTok "Tubarão Te Amo". Depois do sucesso repentino, ele chegou a gravar uma música com a cantora Anitta, que se chama "Vai Vendo".

O artista e influenciador passa uma temporada na Europa. Ele chegou a ser internado em uma UTI na Bélgica, após ser diagnosticado com pneumotórax. O problema de saúde o impediu de embarcar de volta ao Brasil, pois os médicos não liberaram MC Ryan SP para passar muitas horas em um avião.

Na semana passada, o influenciador esteve em Paris e almoçou na casa de Neymar. MC Ryan SP registrou o encontro nas redes sociais. Na ocasião, ele ganhou uma camisa autografada do jogador do PSG.

