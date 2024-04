A- A+

ACIDENTE MC Ryan SP se distrai e bate carro em passeio com Matuê e amigos; veja vídeo Carro contava com mais três pessoas, que sem cinto de segurança, se revezavam na direção

MC Ryan SP bateu o carro que estava dirigindo em São Paulo na noite da segunda-feira (29). Além do cantor, Matuê também estava dentro do veículo.

O passeio dos amigos foi documentado nas redes sociais. O momento da batida foi publicado no Instagram de Ryan. No vídeo, o carro conta com mais três pessoas, que sem cinto de segurança, se revezavam na direção.

Na ocasião, o cantor paulista estava sentado atrás do volante e bateu contra a traseira do motorista em sua frente. "Faltou o freio", escreveu. Ele admitiu que estava cantando e se distraiu

"Foi só uma raladinha. Está de boa. Está tranquilo, mesmo. Eu estava cantando e não vi".

Mc Ryan bateu o palio que estava com Matuê kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/867UZBuJ18 — Acesso Matuê (@acessomatue) April 29, 2024

Antes da batida, os dois artistas tiveram que empurrar o carro que havia parado de andar.

