CELEBRIDADES MC Sabrina: laudo médico de hospital psiquiátrico é divulgado nas redes da cantora Artista, que estava sem aparecer publicamente desde agosto de 2022, foi diagnosticada com transtorno bipolar

A cantora MC Sabrina teve um laudo médico em seu nome — datado de 18 de novembro de 2022 — divulgado por meio de seu perfil nas redes sociais, nesta segunda-feira (17). Pioneira do funk melody no início dos anos 2000, a artista estava sem aparecer publicamente desde agosto de 2022. Nesta semana, colegas e fãs sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado, com utilização forçada de substâncias químicas.

O documento compartilhado por meio dos Stories, no Instagram, afirma que a cantora iniciou atendimento médico no Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, unidade estadual na Gamboa, na Zona Portuária da cidade, em dezembro de 2017 — e que passou por internações no local desde então.

"Sem previsão de alta e sem condições para o exercício de atividades laborativas, segundo informações colhidas no prontuário. A paciente necessita de passagens com direito a acompanhante para dar continuidade ao tratamento com atendimento médico regular", diz o laudo.

A cantora foi diagnosticada, há cerca de uma década, com transtorno bipolar. Há cerca de oito anos, quando participou do reality show "Lucky ladies", MC Sabrina revelou que já tinha sido internada numa clínica psiquiátrica. E também relembrou momentos difíceis, como a morte de seus dois filhos: ela perdeu Kauã, aos 6 meses, vítima de insuficiência respiratória; e Vitória, durante a gestação (aos oito meses de gravidez), após sofrer um acidente de carro.

Também no programa "Lucky ladies", MC Sabrina relatou que seu padrasto — o pastor Aguinaldo dos Santos — a espiava por um buraco na parede de seu quarto durante a juventude. A história foi confirmada pelo ex-marido de Sabrina, o DJ Junior da Provi, que a conheceu nesta época.

