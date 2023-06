MC Sabrina usa pinturas nas paredes de casa como terapia, e família agradece apoio de fãs

A- A+

Familiares de MC Sabrina atualizaram o estado de saúde da cantora, nesta sexta-feira (2), e mostraram que ela vem pintando todas as paredes de casa com desenhos coloridos, em prática que faz parte de seu processo terapêutico, segundo eles. Em abril deste ano, colegas da funkeira — que despontou nos anos 2000 com letras de sucesso, como "Bonde passando", "Tá de vacilão" e "Dessa vez" — sugeriram que a artista estaria sendo vítima de cárcere privado, com utilização forçada de substâncias químicas. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, e o crime não foi constatado.

De acordo com os administradores da conta de MC Sabrina no Instagram, a artista vem se recuperando, nos últimos anos, de doenças psiquiátricas. "Sabrina segue no tratamento indicado pelo psiquiatra, e estamos aguardando a próxima consulta no SUS (Sistema Único de Saúde), para que o doutor possa avaliar a evolução do tratamento", afirma o post, que mostra as pinturas da funkeira na parede.

Segundo os familiares, a cantora está sem celular desde que sofreu um assalto. "Sabrina segue pintando na parede do seu apartamento, pois isso ajuda muito no dia a dia e também segue fazendo seus exercícios (correndo, caminhando, andando de longboard) diariamente ao redor de onde reside", acrescenta a publicação.

No mesmo post, familiares agradecem o apoio de fãs. "Pedimos que continuem orando por ela, e estamos na torcida para sua recuperação total. O apoio de todos vocês é muito importante", reforçam os administradores do perfil digital.

Relembre sumiço

O suposto sumiço misterioso de MC Sabrina veio à tona em abril, após uma publicação da também funkeira Pocah, que relatava estar preocupada com a amiga. Após circularem na internet mensagens que sugeriam "cárcere privado" e uso forçado de substâncias químicas, a equipe que administra as redes sociais de Sabrina publicou uma nota em que chamou as alegações de "caluniosas".

Desde então, MC Sabrina se manifestou apenas uma vez acerca do assunto, também por meio das redes sociais. "Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal, (já) motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo, e meu desculpa também, por que não?", disse ela, por meio de um vídeo nos Stories.

