Mc Soffia lança clipe de "Lady da Quebrada" no Youtube; assista

Empoderada desde pequena, Mc Soffia entra agora em uma nova fase da carreira. A rapper que um dia cantou "Menina Pretinha" com um discurso de auto aceitação inspirando muitas jovens negras, cresceu. No auge dos seus 19 anos recém completados, canta sobre o empoderamento a partir de uma outra perspectiva. É o que mostra em seu clipe "Lady da Quebrada", que chegou hoje no canal do Youtube da artista.

"Lady da Quebrada", que é uma das faixas do EP "Rapper", lançado por Mc Soffia no final de 2022 e alavancou os números do Spotify de 12k para 100k ouvintes mensais, ganhou uma rápida repercussão positiva e os fãs, que estavam disseminando a música através de "Challenges" e pediram um videoclipe, que prontamente foi atendido pela cantora. "Começaram a pedir bastante o clipe e é a primeira vez que as pessoas pedem clipe. Então, atendemos o pedido dos fãs. O que eles pedem a gente faz", contou Soffia.

Assista:



Assim como a música, que traz uma narrativa de uma jovem negra, que quer curtir sua vida por uma perspectiva diferente do que a sociedade espera, o videoclipe, que foi dirigido por Carla Nobre, também passeia nessa narrativa. Trazendo um clima de rolê, balada, baile, Mc Soffia convidou para o clipe as ladies Urias, Doug Oliver, Priscila Beatrice e Pamella Soull, que são mulheres influencers, artistas, cantoras e amigas.

O clipe foi gravado em Paraisópolis, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo e lá se captou um olhar que oferece um mundo de oportunidades para os seus moradores.

"De lá de dentro da comunidade podem sair vários artistas. Eu vim de Raposo Tavares e existem outros mcs que saíram de lá também. E nós buscamos e podemos ter outro tipo de vida do que nos querem predestinar. Podemos ser ladies de salto, ter um estilo diferenciado e chique mesmo morando na periferia e ser respeitada por isso também", explicou a rapper.

Essa canção marca a nova fase artística de MC Soffia, que se inspirou em uma amiga para compor. "Essa amiga fala para os caras: Você tem que ser obcecada por mim e eu achei demais e quis colocar na letra", revelou. Assim como toda a obra "Rapper", MC Soffia chega cada vez mais afiada, ousada, para falar sobre seu novo momento, que é a sua a maioridade, que traz junto a sensualidade, a ostentação, a liberdade sexual e seus desdobramentos.

"Com esse trabalho eu quero mostrar que eu cresci, que mudou a minha perspectiva sobre a aceitação, mas ainda falo sobre isso. No clipe eu mostro meninas pretas se aceitando. Mudei e atualizei a forma de contar essa história para meninas da minha geração", finalizou Soffia.

Sobre Mc Soffia

A artista Soffia Gomes da Rocha Gregório Correia, conhecida internacionalmente por seu nome artístico MC Soffia, é um dos principais nomes da nova geração do Hip Hop nacional.

Nascida em 2004, filha e neta de produtores culturais, militantes do movimento negro de São Paulo, frequentou desde bebê o mundo da política negra e das artes. Em dezembro de 2022, Soffia lançou seu mais novo EP, Rapper. Recheado de críticas sociais e empoderamento, a novidade foi bastante aclamada pela crítica.

Com o tempo, seu amadurecimento foi sendo acompanhado pelo público lançamento a lançamento. Em busca de inovação, Soffia segue escrevendo músicas, com a intenção de que o público se identifique com suas vivências e experiências.

