'Me apaixonei pela música' e 'poucas vozes emocionam tanto': Shakira se declara a Caetano e Bethânia
Artistas foram convidados com participações especiais no show da colombiana e cantaram sucessos da MPB
Shakira fez uma declaração de amor ao Brasil no show que comandou na noite desse sábado (2), na Praia de Copacabana. O carinho foi demonstrado para além dos "eu te amo, Brasil" proferidos pela cantora e se estendeu à música brasileira. A cantora convidou Caetano Veloso e Maria Bethânia para cantarem sucessos da MPB e afirmou ser fã dos irmãos.
— A pessoa que eu vou chamar agora no palco é um dos primeiros artistas que descobri quando cheguei ao Brasil, quando eu tinha 18 anos, quando eu aprendi português, quando fiz minhas turnês aqui. Eu tenho que confessar que me apaixonei pela sua música, pela sua voz, sua poesia. Para mim, sua elegância, sua sofisticação marcam a história da música brasileira — disse Shakira sobre Veloso.
"Leãozinho”, de Caetano Veloso, foi a música cantada pela colombiana com o baiano. A diva pop afirmou ter um carinho especial pela canção, que canta para ninar seu filho.
— Que honra! Obrigada, Caetano! Eu não posso acreditar, eu sou sua fã. Essa música que vou cantar com o mestre sempre canto para o meu filho Milan antes de dormir e, por isso, significa muito para mim — disse a cantora antes da apresentação com Caetano.
Na sequência, Shakira chamou Maria Bethânia para cantar 'O que é? O que é?' de Gonzaguinha. A colombiana também rasgou elogios para a brasileira:
— Essa próxima artista que eu tenho a honra de convidar ao palco tem uma voz que atravessa gerações e poucas vozes emocionam tanto quanto a voz dela.
Ambas participações contaram com a presença da bateria da Unidos da Tijuca.