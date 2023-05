A- A+

TELEVISÃO "Me deixou pelado. Fui estuprado", conta ator da série "Sandy & Jr.," sobre incidente com uma macaca Fato teria ocorrido nos bastidores das gravações da série que ficou no ar na televisão entre os anos de 1999 e 2002

O ator Wagner Santisteban, 40, revelou em conversa no podcast "Vênus" que foi estuprado por um chimpanzé nos bastidores das gravações da série global Sandy & Júnior - no ar na televisão entre os anos de 1999 e 2002 - onde atuava como o personagem Basílio.



O episódio, segundo o ator, lhe deixou trauma, inclusive após o fato ele chegou a ser socorrido a um hospital.



"Foi em um episódio da série em que uma macaca fugia do circo e ia parar no colégio", iniciou Wagner, que seguiu contando sobre o fato. "O meu personagem passava todo o tempo correndo da macaca (...) Ela não tinha um dente, ficava na corrente e estava no cio. Isso mudou tudo. Ela só corria atrás de mim para pegar a minha perna e 'xinxar'. Eu tinha que deixar", relatou.





Sobre o ato do estupro, o ator contou que em uma determinada cena, enquanto estava dentro de um armário, a macaca foi levada até ele e quando o viu, "atacou".

"Eu não vi mais nada, eu de costas, ela me pegou igual UFC, me virou e começou a me socar a cara, me prendeu e eu tentando sair, era um bicho gigante, muito forte".



Wagner segue narrando que a macaca começou a arrancar a sua roupa, a puxar o seu cabelo e a mordê-lo. "Só que ela não tinha dente, graças a Deus (...) Ela me deixou pelado. Fui 'literalmente estuprado' pela chimpanzé. No final ela arrancou a minha bota e eu saí em pânico disso", finalizou o ator.

"Fiquei bem traumatizado"

Hospitalizado às pressas, Wagner Santisteban seguiu para um hospital. Ele contou que as pessoas que o atenderam na unidade de saúde não sabiam o que fazer.

"Fui para o hospital, era menor de idade. Tinha dezesseis anos. Todos ficaram preocupados, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E isso foi em Campinas. Cheguei no hospital e as pessoas não sabiam o que fazer. Fiquei bem traumatizado (...) Todos ficaram muito preocupados, fiquei um tempo sem trabalhar, minha mãe desesperada. Fiquei bem traumatizado", ressaltou.

Veja também

Cinema Em Cannes, filme brasileiro "A Flor do Buriti" é premiado na mostra Um Certo Olhar