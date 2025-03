"Me ensinou o caminho certo", diz Oruam sobre o pai Marcinho VP, preso por tráfico e homicídio

A- A+

O rapper Oruam, filho de Marcinho VP, preso desde 1996 por tráfico e homicídio no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul,falou pela primeira vez na TV sobre o pai.

Em entrevista a Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular (Record), Oruam disse que não considera Marcinho um monstro e o defendeu como "um exemplo".

"Ele foi preso com 19, 20 anos. Não tem como ele, com 20 anos, ser esse monstro que a sociedade quer, entendeu? Ele foi um ótimo pai, um exemplo para mim. Foi o meu tudo", afirmou Oruam.

O jovem rapper falou sobre a influência de seu pai em sua carreira artística. "Se consegui conquistar o Brasil, foi porque meu pai me ensinou o caminho certo: 'Filho, você tem que trabalhar, tem que estudar e ser honesto com as pessoas'", destacou.

Oruam disse já ter sido seduzido pelo crime, mas que sua mãe foi fundamental para tirá-lo de caminhos tortos. "O fato de eu ser filho do Marcinho, consegui superar as expectativas, sabe, chefe? Eu consegui superar as estatísticas e consegui conquistar o mundo com todo mundo dizendo 'não' para mim", completou.

Prisões e polêmicas

Oruam já foi detido durante uma blitz e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, no Rio de Janeiro. O rapper foi pego em flagrante durante direção perigosa e ação foi explicada por ele como "estratégia de marketing" para promover seu novo disco.

Pouco depois de ter sido detido e pagar fiança, o rapper foi liberado e logo anunciou o álbum "Liberdade", lançado no dia seguinte. Uma semana depois, o músico foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investigava disparos feitos por ele em um condomínio, no interior de São Paulo.

Durante o cumprimento dos mandados em sua residência, localizada no Joá, zona oeste do Rio, os policiais encontraram e recapturaram um foragido da Justiça por organização criminosa. O músico foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal e foi novamente preso.

