"Me importo mais do que com a seleção", disse Wagner Moura sobre time do coração
Ator conversou sobre futebol com a apresentadora e comediante britânica Amelia Dimoldenberg
Em uma conversa com a apresentadora e comediante britânica Amelia Dimoldenberg sobre futebol, o ator Wagner Moura afirmou ser um grande fã do esporte e, mais ainda, do seu time do coração, o Vitória, dizendo que se importa mais com o clube do que com a Seleção Brasileira. A entrevista aconteceu para o perfil da Academia de Hollywood, antes da última edição do Oscar, mas voltou a viralizar após o início da Copa do Mundo.
— Eu sou um grande fã de futebol e torço para um time da minha cidade natal chamado Vitória. E tenho que dizer que me importo mais com esse time do que com a Seleção Brasileira.
Dimoldenberg perguntou ao soteropolitano se ele jogava futebol, e Moura confessou:
— Eu jogo, mas não muito bem.
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Após devolver a pergunta à apresentadora, que brincou dizendo que jogava futebol, mas que não era muito boa em chutar a bola, o protagonista de 'Agente secreto' (2025) foi questionado sobre qual jogador seria um bom diretor.
— Nenhum deles. É bom que não sejam — disse rindo. — Mas o que eu disse sobre a Seleção Brasileira é que tudo isso desaparece durante a Copa do Mundo, e eu fico tipo: "Vai, Brasil!".
Dimoldenberg acrescentou:
—É verdade, a Copa do Mundo é diferente.