cinema "Me senti humilhada", diz atriz que gravou a "cena mais infame do cinema" em filme com Marlon Brando Maria Schneider tinha 19 anos nas gravações de 'Último Tango em Paris'

Pode ser a cena mais infame de toda a história do cinema. O drama sexualmente explícito "Último Tango em Paris”, do diretor italiano Bernardo Bertolucci, lançado em 1972, é a história de um caso entre um homem de meia-idade, Paul, e uma jovem chamada Jeanne, em um apartamento na capital francesa.

A famosa “cena da manteiga” não estava no roteiro original e alguns trechos dela foram feitos sem o consentimento prévio da atriz Maria Schneider, que tinha 19 anos na época.

Schneider lutou contra o vício em drogas e problemas de saúde mental durante anos após o lançamento do filme. Sua história e a realização de "Último Tango em Paris" agora são contadas no filme "Maria". O filme é estrelado por Matt Dillon, que interpreta Marlon Brando, e Anamaria Vartolomei, que interpreta Schneider. A diretora francesa do filme, Jessica Palud, adaptou a história de um livro de 2018 escrito pela jornalista Vanessa Schneider, prima de Maria.





Uma cena que mudou sua vida

“Maria” explora as origens de Maria Schneider. A atriz nasceu de um caso entre um famoso ator francês, Daniel Gélin, e uma modelo romena. Ela conheceu o pai quando era adolescente e ele a apresentou aos sets de filmagem. “O Último Tango em Paris” foi seu primeiro papel principal.

Em uma entrevista de 2007, quando ela tinha 50 anos, Schneider contou que foi persuadida a aceitar o papel em vez de estrelar um filme com o astro de cinema francês Alain Delon, e disse que, aos 19 anos, ela "não entendia todo o conteúdo sexual do filme". “Tive um mau pressentimento”, disse ele, mas sua agência lhe disse que ele não poderia recusar trabalhar com Marlon Brando, uma das maiores estrelas de cinema do século XX.

Schneider relembrou o que aconteceu no dia em que filmaram aquela cena polêmica, em que seu personagem é estuprado pelo personagem de Brando, que usa manteiga como lubrificante. “Aquela cena não estava no roteiro original. A verdade é que foi o Marlon que teve a ideia. Eles só me disseram antes que tínhamos que filmar a cena, e eu fiquei realmente brava... Eu me senti humilhada, e para ser honesta, me senti um pouco violada, tanto pelo Marlon quanto pelo Bertolucci”, ela disse. “Depois da cena, Marlon não me consolou nem se desculpou”, ela disse, acrescentando: “Marlon me disse: 'Maria, não se preocupe, é apenas um filme', mas durante a cena, embora o que Marlon estivesse fazendo não fosse real, eu estava chorando lágrimas de verdade.”

“Felizmente, houve apenas uma tomada”, disse ele. Bertolucci falaria mais tarde sobre o motivo de ter ocultado detalhes da cena de Schneider, dizendo: Eu queria a reação dela como uma garota, não como uma atriz. Eu queria que ela reagisse humilhada.” E ele insistiu que apenas o uso da manteiga surpreendeu a atriz.

Anamaria Vartolomei, que interpreta Maria Schneider no novo filme, disse à BBC: “Não consigo imaginar como foi para Maria, pois ela sentiu isso por si mesma. Estou apenas interpretando ela. Mas isso realmente aconteceu com ela, e ela não tinha ninguém por perto. Ela só tinha pessoas observando-a e não fazendo nada. Acho que a violência foi duplamente forte porque ela não teve o apoio que eu tive no set.”

E ela acrescentou sobre sua experiência recriando a cena: “Eu estava muito emocionada naquele dia. Eu não conseguia parar de chorar porque eu sentia como se tivesse acumulado a violência da cena quando eu a vi na tela. Quando eu tive que executá-la, lágrimas vieram aos meus olhos. Eu acho que é muito brutal. E é louco pensar que alguém poderia fazer isso.”

Fama da noite para o dia

Maria Schneider não só não recebeu apoio profissional no set como também não tinha experiência suficiente para saber que Bertolucci não poderia forçá-la a fazer a cena. “Eu deveria ter ligado para meu agente ou chamado meu advogado para ir ao set porque você não pode forçar alguém a fazer algo que não está no roteiro, mas eu não sabia disso na época”, ele diria mais tarde.

Mas foi também a sensação causada pelo filme “Último Tango em Paris”, quando foi lançado em outubro de 1972, que derrubaria Schneider. Apesar de (ou graças a) ter sido proibido ou restrito em alguns países, o filme arrecadou cerca de US$ 36 milhões somente nos Estados Unidos. Na França, foi relatado que o público ficou horas na fila para conseguir um ingresso.

As diferenças entre Bertolucci, Brando e Schneider ficaram evidentes: a reação crítica ao filme consolidou a reputação de Bertolucci como cineasta internacional, e tanto ele quanto Brando foram indicados ao Oscar pelo filme.

Diz-se que Brando ganhou cerca de US$ 3 milhões com “O Último Tango”, já que ele ficou com uma parte dos lucros; Schneider disse que recebeu cerca de US$ 4.000. Ela apareceu nua de frente; Brando nunca apareceu nu no filme.

A jovem achava cada vez mais difícil lidar com a fama que havia conquistado da noite para o dia. Quando o filme foi lançado, ele disse aos entrevistadores que havia dormido com 50 homens e 20 mulheres e que havia “experimentado heroína”. Ela então explicou que, embora isso não fosse verdade, eles a viam como “aquela boneca sexy”. Seu comportamento errático, ele disse, era devido ao medo. “De repente, ficar famosa no mundo todo foi muito assustador”, ela confessou. “Eu não tinha guarda-costas como tenho agora. As pessoas achavam que eu era como minha personagem, e eu inventava histórias para a imprensa, mas não era eu... Isso me deixava louca. Eu me envolvi com drogas... era como uma fuga da realidade. Era a década de 1970, e naquela época, tudo estava acontecendo”, ela acrescentou.

Sua prima, Vanessa Schneider, diz que Maria foi vítima dos padrões duplos da época : “Para os espectadores puritanos, ela era uma mulher solta que fazia pornografia. Era brutal para ela, especialmente porque não estava em sua natureza: ela era bastante modesta, reservada e bastante conservadora em certos aspectos.”

“As pessoas achavam que eu era como a garota do filme, mas não era eu”, disse Maria Schneider em uma entrevista de 2007, acrescentando: “Eu me senti muito triste porque fui tratada como um símbolo sexual, e eu queria ser reconhecida como atriz. Todo o escândalo e as consequências do filme me deixaram um pouco louca, e eu tive um colapso nervoso.” Schneider também revelou que tentou suicídio durante esse período.

Cultura no set

Schneider mais tarde iria para a reabilitação, mas embora tenha feito cerca de 50 filmes durante sua carreira (incluindo o aclamado pela crítica "The Passenger", de 1975, coestrelado por Jack Nicholson), ele observou que "'Last Tango' ainda é aquele sobre o qual todos me perguntam". Maria morreu em 2011 de câncer.

“O triste é que Maria Schneider teve uma atuação incrível naquele filme, e você pode ver como sua carreira poderia ter tomado um caminho diferente”, diz Matt Dillon, que interpreta Brando no novo filme. “Mas ela já tinha muita coisa contra ela. Sua família era uma bagunça. Ela foi abandonada pelos pais e depois abandonada pelas pessoas com quem trabalhava. Acho que esse abandono a assombrava”, ela continuou.

Schneider não é a única atriz daquela época que sofreu com a comoção causada por um filme erótico. Sylvia Kristel também lutou para escapar do escândalo criado pelo filme pornô soft-core de 1974 “Emmanuelle”, no qual ela desempenhou o papel principal e que também incluiu uma cena de estupro. As mulheres também não foram as únicas que sofreram ao fazer filmes com conteúdo sexual; Schneider diria que “até Brando disse que se sentiu violado e manipulado” durante a infame cena da manteiga.

“Era uma época de diretores famosos”, disse Anna Smith, apresentadora do podcast Girls on Film, à BBC. "E o padrão parece ser predominantemente de diretores masculinos dominantes explorando e assediando atrizes mais jovens. O senso de superioridade mantido por alguns desses homens aclamados permitiu que eles exercessem controle sobre as mulheres."

“Tínhamos essa ideia do criador, do diretor, que tinha poder supremo”, diz Vartolomei, “e que era uma espécie de guru, e que todos ao redor dele ouviam como se fosse Deus. Acho que esse era o problema na época. Agora estamos mais protegidos, e nossa voz é ouvida e valorizada, o que não era o caso naquela época.”

A experiência de Schneider em “Último Tango” foi finalmente levada a sério em 2016, quando ressurgiram imagens da entrevista de Bertolucci em 2013 com a Cinemateca Francesa sobre a cena infame e seu desejo de que a humilhação de Schneider tivesse sido real. Desta vez, causou indignação. Bertolucci, então com 76 anos, chamou o escândalo de “ridículo” e reiterou que Schneider sabia da cena com antecedência.

Os três principais arquitetos do “Último Tango em Paris” (Bertolucci, Brando e Schneider) já faleceram . Sabendo que o horror, o choque e a fúria vistos no rosto de Maria Schneider eram reais e deliberadamente provocados, o filme deveria, como o jornal francês Le Monde refletiu após o cancelamento de uma exibição em Paris em 2024, trazer algum tipo de advertência?

“Há muito tempo acredito que o cânone dos grandes filmes precisa ser reexaminado, pois vem de um lugar inerentemente patriarcal ”, diz Smith, acrescentando: “Acho que é saudável revisitar os clássicos de uma perspectiva moderna ; espero que nossa compreensão do dano que certas atitudes e práticas podem causar tenha evoluído.”

“Maria”, diz Palud, “tenta fazer isso, mas eu não queria julgar ou condenar, mas sim mostrar o sistema e o que precisa mudar para proteger a geração mais jovem . Ainda há muito trabalho a ser feito. Mas uma cena como essa não aconteceria agora, graças a Deus.” Vartolomei acrescenta: “Acho que este filme está esclarecendo as coisas para Maria, junto com o livro de Vanessa Schneider. Naquela época, Maria era considerada uma vítima, mas para mim, ela está longe disso, pois encontrou forças para falar, para fazer sua história ser ouvida, mesmo quando a sociedade não estava pronta para ouvir sua voz. Agora estou feliz que finalmente podemos ouvi-la.”

