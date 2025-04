A- A+

MÚSICA "Mea Culpa": Gelo Baiano lança segundo single do EP "Que Bom Que Deu Errado" A faixa traz como tema central a amizade e é mais um passo da banda para o aguardado lançamento do disco, que deve acontecer em maio

A segunda faixa single do novo álbum da banda pernambucana Gelo Baiano, o EP Que Bom Que Deu Errado, intitulada "Mea Culpa", já entá entre nós.

A faixa, lançada na última sexta (25), traz como tema central a amizade e é mais um passo da banda para o aguardado lançamento do disco, sucessor do Belos Gaianos (2018), previsto para maio.

Mantendo uma sonoridade que transita por gêneros como o bedroom pop, indie pop, rock alternativo e tapioca virtuosi, marcas registradas da banda, o single traz, ainda, diversas referências sonoras que transportam o ouvinte para um túnel do tempo do rock nacional.

Mea Culpa

Nostálgicas, a melodia, transições e viradas do ritmo da múscia, bem como a letra, lembram bastante o som produzido na década de 1980 por bandas já consagradas como Titãs, Paralamas do Sucesso e Capital Inicial.

“Mea Culpa fala sobre relacionamentos. Tem gente que não é destino. É parte do caminho… E com tantas amizades que ficam e se vão, a gente aprende", declara Éber Pimenta, vocalista, compositor e líder da banda.

Mea Culpa foi gravada no Estúdio Torre, com produção assinada por Iuri Brainer, e já está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify, Apple Music e YouTube.

Confira:

Gelo Baiano

O quarteto se tornou referência de solaridade e irreverência na nova geração da cena indie recifense. O grupo formado por Éber Pimenta, Rafael Menezes, Fê Menezes e Gabriel Baltar se prepara para lançar o segundo trabalho de estúdio nos próximos meses.

