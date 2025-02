A- A+

Lexa Médica de Lexa detalha tratamento após cantora perder bebê: "Esperança" Cantora, que estava internada desde o dia 20 do mês passado devido a um quadro de pré-eclâmpsia, deu à luz Sofia com 25 semanas de gestação

Médica responsável por parte do tratamento da cantora Lexa — que perdeu a filha, na última segunda-feira (10), após três dias do nascimento do bebê —, a ginecologista e obstetra Camila Martin detalhou, por meio das redes sociais, a batalha da artista contra os sintomas de pré-eclâmpsia, algo que resulto num "alto risco potencial" durante o parto, segundo o Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

"Você foi muito determinada e dedicada nesse processo! Que Deus te proteja e dê esperança. Já te disse e repito, com a propriedade de quem te conhece de perto, você é muito especial", escreveu a médica, por meio dos Stories no Instagram.

Casada com o ator Ricardo Vianna, com quem esperava a filha, Lexa considera hoje que estar viva é um "milagre".

A equipe que cuida de sua recuperação no hospital diz que este foi um dos casos mais graves e desafiadores relacionados à pré-eclâmpsia.

A condição reflete um diagnóstico de hipertensão arterial que surge, em geral, após a 20ª semana de gravidez e antes do final da primeira semana, depois do parto.

A funkeira ficou 17 dias internada na Unidade Semi-Intensiva (UTI).

"Deus abençoe vocês! Vocês fizeram tudo que podiam por mim. Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje. Que Deus te abençoe Dra e que nossa senhora siga com o seu manto te acolhendo e te amando", disse ela.

