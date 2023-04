Médica recebe ameaças após realizar lipo em MC Gui, envolvido em polêmica: "Atendo seres humanos"

A- A+

Envolvido numa polêmica que vem mexendo com as redes sociais — ele foi flagrado num motel traindo a mulher, a influenciadora digital Bia Michelle —, o cantor de funk MC Gui (não confunda com o ex-BBB MC Guimê) se enfurnou numa clínica de procedimentos estéticos logo após a repercussão negativa do caso. E a história controversa acabou resvalando na médica Jessica Santos, que passou a receber ameaças na internet por ter atendido o artista.

Na madrugada desta quarta-feira (12), a dermatologista e cirurgiã plástica publicou um vídeo por meio do Instagram pedindo para que as pessoas deixem de atacá-la. Na última terça-feira (11), ela realizou uma lipoaspiração no abdômen de MC Gui, que registrou o resultado do procedimento com um vídeo, ao lado da especialista. "Agora é foco para essa barriguinha ficar lisa e com um tanquinho, para eu voltar no meu projeto", afirmou ele, no consultório da médica.

Jessica fez um desabafo sobre a situação e frisou que atenderia o artista de qualquer maneira. "Venho aqui para falar do meu trabalho. Não sou mais profissional e nem menos profissional para poder estar me intrometendo na vida das pessoas. Atendo pacientes, seres humanos. Sou uma pessoa humana antes de ser profissional, e estou aqui para trabalhar", afirmou a especialista em harmonização corporal e facial.

Ela prosseguiu o discurso, reforçando que não pode "selecionar" os pacientes que quer atender de acordo com a vida pessoal de cada um. "Estou aqui para dizer que não tenho que falar nada sobre o que está acontecendo (quanto à vida de MC Gui). Estou aqui para trabalhar. Atenderei todas as pessoas com amor e carinho", ressaltou. "Todos nós estamos aqui na Terra para cometer erros, e eu não estou aqui para defender e nem falar da vida de ninguém", acrescentou ela.

Neymar envolvido na polêmica

Nesta quarta-feira (12), Neymar também foi envolvido na polêmica. É que MC Gui expôs uma série de mensagens privadas (e em tom de paquera) entre o jogador de futebol e sua mulher, a influenciadora Bia Michelle, enquanto ambos estavam casados.

Bia reagiu à situação com um vídeo publicado nas redes sociais, afirmando que ela estava solteira no período em que mandou as mensagens para o craque do PSG. "Eu não namorava! Estava solteira", disse a influencer no post em que se defende.

