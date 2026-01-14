Médica, Thelminha reage a fala de Juliano Floss e explica benefícios de urinar sentado; veja

A- A+

O dançarino Juliano Floss comentou, nesses primeiros dias do confinamento do BBB 26, sobre o hábito de urinar sentado, que passou a adotar. E o comentário rendeu reações de famosos, sobretudo de médicos, entre eles de Thelminha, campeã do BBB 20.



"Um ano que eu tô me sentando, mano. Eu sempre mijei de pé, mas, depois que eu comecei - mas não em lugar público, né? Em lugar público não tem como - mas em casa, mano, os cara, alguém foi e me falou alguma vez que tem um câncer acho que é de próstata que o homem desenvolve, porque a gente força um um músculo toda vez que a gente vai fazer xixi de pé. E quando nós tá sentado é mais relaxante, porque é suave, você sabe Juro, mano. Testa, só testa", disse Juliano.



"Ei, gente, que esse BBB já começou rendendo um monte de assunto até assunto de saúde", reagiu Thelminha. "Então, aproveitando essa pauta que o Juliano comentou lá dentro hoje, vocês já pararam para se perguntar desde quando e se é uma regra, homem urinar em pé e mulher sentada e porquê? E na verdade, desde que a gente se entende por gente, né? Porque no processo evolutivo, uma curiosidade histórica, é que muito disso é influenciado pelo fator biológico mesmo", explicou a médica.

"Um motivo óbvio, o fato do homem ter um órgão genital masculino, que é o pênis, que acaba sendo ali um facilitador para urinar em pé, quando nem tinha banheiro para direcionar o jato de urina, apesar de que tem homem que até hoje tem uma dificuldade de direcionar né, esse jato de urina. E fator cultural também, né? Depois foram surgindo banheiro, privada, micitório, mas isso não é unânime. Tem cultura que homem sim urina sentado ou até agachado", detalhou.

"Agora do ponto de vista médico, isso realmente é uma pauta entre os urologistas se tem pesquisa sobre isso. Aliás, uma pesquisa de 7.000 pessoas em que eles constataram que sim, a maioria dos homens urinam em pé. Só que existe sim benefícios em fazer o xixi sentado. Porque a musculatura do assoalho pélvico relaxa, são vários músculos envolvidos no ato da micção, que é esse ato de urinar", disse a médica.

"Então, quando você tem esse relaxamento, isso facilita para que a bexiga seja totalmente esvaziada, não tenha resíduo de urina que fique acumulado ali na dentro da bexiga e que facilite a contaminação por bactérias, o que poderia gerar uma infecção de urina. Só que o que os urologistas recomendam é que isso seja feito primordialmente pelos homens mais velhos, por quê? Com o envelhecimento, praticamente todos os homens têm o aumento da próstata, que a gente chama na medicina de hiperplasia prostática benigna. Então aí, inclusive, um dos sintomas dessa hiperplasia é o jato mais fino, mais fraco, até um gotejamento na hora de fazer xixi", explica.

"Acaba sendo uma opção da pessoa por praticidade, por higiene. Mas o que eu achei mais legal é que mesmo ele sendo jovem, ele já se preocupa com a saúde dele e ainda gerou esse assunto para a gente poder comentar. Agora me diga Diz aí, na sua casa, os homens andam fazendo xixi em pé ou sentado? Quando tiver assunto de saúde no BBB, a gente comenta por aqui", concluiu Thelminha.

