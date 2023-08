"Medicado corretamente e passa bem", diz ex-companheira sobre Sidney Sampaio após surto em hotel

A- A+

O ator Sidney Sampaio passou mal nesta sexta-feira (5) após fazer uso, sem orientação médica, de um remédio para dormir. O artista caiu do primeiro andar de um quarto de hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, depois de ter tomado a medicação por conta própria. Neste sábado, ele já está medicado de forma correta e passa bem, segundo a psicóloga Juliana Gama Barros, ex-companheira do ator e com quem ele tem um filho.

"Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje [ontem]", disse Juliana em sua conta no Instagram.

"Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é", acrescentou Juliana.



A psicóloga disse ainda que Sidney "está super feliz" e animado enquanto ensaia sua peça e prepara novos projetos. "Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares", finalizou.

Sidney recebeu alta médica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, por volta das 16h20 de sexta-feira e seguiu imediatamente para uma outra unidade de saúde, esta particular, para fazer outros exames, acompanhado de pessoas próximas. Com a queda da janela para a calçada, ele fraturou os membros, mas sem grande gravidade.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que bombeiros, na calçada diante do hotel, falam com Sidney, antes de ele cair e ser socorrido.

Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã de sexta-feira, dia 4. Hóspedes relatam que às 7h da manhã uma confusão no primeiro andar teria sido instaurada. Os bombeiros chegaram a tempo de socorrer a vítima e tentaram segurar o artista na queda. Sidney caiu na calçada, antes de ser pego nos braços pela equipe.

