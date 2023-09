A- A+

saúde Médico de Faustão cita recuperação após transplante: "Nossa missão só fica mais forte" Diretor do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração celebra o fato de comunicador ter se tornado um exemplo para outras pessoas

Um dos profissionais responsáveis pela bem-sucedida cirurgia de transplante cardíaco a que Faustão se submeteu no fim de agosto, o médico Fernando Bacal celebrou a rápida recuperação do apresentador e o fato de que ele tenha se tornado um exemplo para pessoas que vivem a mesma situação. "Que a recuperação do querido Fausto inspire os milhares de pacientes que aguardam transplantes no país. Nossa missão só fica mais forte a partir agora", comentou o médico, que é diretor do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Nos comentários de um post feito por Faustão no Instagram, o especialista em cardiologia afirmou, na última segunda-feira (11), que é um "privilégio" estar junto do apresentador e do colega Fabio Gaiotto — cirurgião cardiovascular que também liderou a equipe médica responsável pelo procedimento — "nesta jornada".

Qual o estado de saúde de Faustão agora?

Faustão recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último domingo (10), após ser submetido, no fim de agosto, a uma cirurgia de transplante de coração. O apresentador é acompanhado pela equipe formada pelos médicos Fernando Bacal (cardiologista), Fábio Antônio Gaiotto (cirurgião cardiovascular) e Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico). Segundo o último boletim, o comunicador "seguirá sob as orientações médicas e nutricionais para a reabilitação após o transplante cardíaco".

Após ser liberado do hospital, Faustão gravou um vídeo de casa e disse que agora tem uma segunda fase, no tratamento, que inclui mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação total. No vídeo, ele agradeceu o apoio de todos e à família do doador.

"Alô, galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, a quem não tenho palavras. Vou rezar por eles pelo resto da minha vida. Agora eu tenho uma segunda fase. São mais dois três meses de fisioterapia para a recuperação", contou o apresentador.

Ele também mandou um recado para quem está na fila para um transplante de órgão.

"Não desista. Vale a pena o sonho. É impressionante como você pode esperar o tempo que for... A missão agora é conscientizar cada uma a colaborar, para que todo mundo transforme o Brasil em campeão de doadores. E que as autoridades espalhem centros [de doação de órgãos] pelo país, para não ficar um cara do Norte ou Nordeste, ter que vir para o Sudeste [em busca de um órgão]. Eterna gratidão a todos vocês e vamos à luta", completou.

Veja também

DIA NACIONAL DO FREVO Paço do Frevo promove encontro entre Homem da Meia-Noite e Cariri Olindense no dia dedicado ao ritmo