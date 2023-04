A- A+

CELEBRIDADES Médico de Jeremy Renner posta homenagem ao ator: "Você voltará mais forte e saudável do que antes" Intérprete do "Gavião Arqueiro" da Marvel dará, nesta quinta-feira (6), sua primeira entrevista desde o grave acidente que sofreu em janeiro

O médico que trata do ator Jeremy Renner publicou em suas redes sociais uma homenagem ao ator que ainda se recupera do grave acidente sofrido em janeiro no quintal de sua casa.



O intérprete do "Gavião Arqueiro", da Marvel, teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada, ao ser esmagado por um veículo limpa-neve de seis toneladas.

Em seu post, o médico Christopher Vicent afirma que "a maioria das pessoas aceitaria que a vida nunca mais será a mesma depois de um acidente que, por pouco, não foi fatal; mas algumas pessoas simplesmente não aceitam isso. Ótimo trabalho, Jeremy Renner, Você voltará mais forte e saudável do que era antes".





Renner, de 52 anos, dará sua primeira entrevista nesta quinta-feira (6) à jornalista americana Diane Sawyer, no canal de TV americano ABC.





Relembre o acidente de Jeremy Renner

O astro de "Vingadores" e "Guerra ao terror" teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada e segue internado após sofrer um grave acidente no domingo, 1º de janeiro, enquanto guiava um veículo para limpar neve na área de sua propriedade em Reno, no estado de Nevada. O veículo que passou por cima do ator de 51 anos o deixou em estado crítico e pesava pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros.

Autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, com o Snowcat. O ator saiu do carro para conversar com o familiar, e o veículo começou a deslizar. Renner tentou então voltar para o banco do motorista, quando foi esmagado.

De acordo com amigos do ator, sua recuperação total pode levar "dois anos". "Os médicos tendem a espaçar as operações para dar tempo ao processo de cura natural do corpo, e esse é o caso aqui", disse uma fonte ao jornal britânico "The Independent".

