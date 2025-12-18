A- A+

ESTADOS UNIDOS Médico legista aponta morte por ferimentos cortantes no assassinato de Rob Reiner e mulher Filho do casal é acusado de duplo homicídio e pode enfrentar pena de morte

O cineasta Rob Reiner e sua esposa, Michele Singer Reiner, morreram em decorrência de múltiplos ferimentos provocados por objeto cortante, confirmou nesta quarta-feira o Gabinete do Médico Legista de Los Angeles. As mortes foram oficialmente classificadas como homicídio, encerrando dúvidas iniciais sobre as circunstâncias do crime ocorrido na residência do casal, no bairro de Brentwood, nos EUA.

De acordo com o jornal inglês The Sun, os dois foram encontrados mortos em suas camas, com indícios de que tiveram a região do pescoço atingida durante o ataque. A investigação aponta que o crime ocorreu no domingo, dentro da mansão multimilionária onde o casal vivia.

O principal suspeito é o filho do casal, Nick Reiner, de 32 anos, que foi preso e acusado de dois homicídios qualificados. Ele morava com os pais à época do crime e, de acordo com relatos obtidos pela polícia, havia se envolvido em uma discussão com eles durante uma confraternização familiar na noite anterior.





Os corpos foram localizados pela filha do casal, Romy Reiner, após os pais não responderem à chegada de uma massagista contratada. À polícia, ela afirmou considerar o irmão “perigoso” e o apontou como possível autor do crime, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.

Nick Reiner foi detido sem direito a fiança. Inicialmente, a Justiça havia fixado o valor em US$ 4 milhões, mas a fiança foi posteriormente revogada pelo Ministério Público. Caso seja condenado, ele pode enfrentar pena de morte, embora as autoridades ainda não tenham informado se irão solicitar essa punição.

Na primeira audiência após a prisão, Nick compareceu ao tribunal vestindo um colete de prevenção ao suicídio. Ele está sob vigilância especial no Centro Correcional Twin Towers, em Los Angeles. A prisão ocorreu nas proximidades do Exposition Park, a cerca de 22 quilômetros da casa dos pais.

Investigadores também apuram vestígios encontrados no quarto de motel onde o suspeito estava hospedado após deixar a residência da família. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, o local apresentava grande quantidade de sangue no banheiro e no quarto, o que reforçou as suspeitas contra ele.

Rob Reiner é um dos nomes mais conhecidos do cinema americano, com uma carreira marcada por filmes como Quando Harry encontrou Sally, Conta comigo e Misery. Michele Singer Reiner atuava como fotógrafa e produtora cultural. O caso causou forte repercussão em Hollywood e segue sob investigação da polícia de Los Angeles.

