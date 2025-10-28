A- A+

Literatura Médico pernambucano vence o Prêmio Jabuti na categoria Conto Elimário Cardozo conquistou uma das premiações literárias mais importantes do Brasil por sua obra "Dores em salvas"

A cerimônia do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes reconhecimentos da literatura brasileira, ocorreu na noite dessa segunda-feira (27) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com direito a pernambucano na lista de ganhadores.

O médico e professor de medicina da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) Elimário Cardozo venceu a categoria Conto por sua obra “Dores em salvas”, publicada pela Editora Patuá.

Em uma lista concorrida de finalistas, o livro superou títulos como “A bomba e outros contos de futebol”, de David Butter, e “Breve inventário de pequenas solidões”, de Tiago Feijó.

Elimário Cardozo expressou sua gratidão pela honra recebida. “Escrever é uma forma de cuidar das dores humanas, e ‘Dores em salvas’ é uma tentativa de dar voz a essas experiências”, declarou o professor.

Jabuti

O Prêmio Jabuti elegeu vencedores em 23 categorias, abrangendo eixos como Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Cada vencedor recebeu uma estatueta do Jabuti e um prêmio em dinheiro de R$ 5 mil. O processo de seleção envolveu mais de 60 jurados, que avaliaram as obras inscritas.

Com apresentação de Marisa Orth e Silvio Guindane, a cerimônia deste ano também prestou homenagem à jornalista Ana Maria Machado, reconhecendo o papel da autora na promoção da literatura brasileira.

O evento ainda revelou o Livro do Ano, que foi concedido a “O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim”, de Ruy Castro, celebrado pelo seu impacto literário.



