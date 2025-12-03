A- A+

JUSTIÇA Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry receberá sentença em Los Angeles Salvador Plasencia admitiu ter distribuído a droga ao ator de "Friends" meses antes da overdose fatal e pode pegar até 40 anos de prisão

Um médico que forneceu cetamina ao ator da popular série “Friends”, Matthew Perry, nos meses anteriores à sua overdose fatal, conhecerá sua sentença nesta quarta-feira em um tribunal de Los Angeles.

Salvador Plasencia, de 43 anos, um dos cinco acusados pela morte de Perry em outubro de 2023, declarou-se culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina.

Ele enfrenta pena de até 40 anos de prisão, além de uma multa que pode chegar a milhões de dólares. Também deverá renunciar à sua licença médica.

A morte de Perry, aos 54 anos, chocou fãs de “Friends” em todo o mundo, que acompanhavam publicamente sua longa luta contra a dependência de drogas.

Em uma audiência anterior, a advogada de Plasencia, Karen Goldstein, afirmou que seu cliente lamentava profundamente suas ações.

“O Dr. Plasencia está profundamente arrependido pelas decisões de tratamento que tomou ao fornecer cetamina a Matthew Perry”, disse Goldstein em um comunicado.

“Ele está assumindo completamente a responsabilidade (...) reconhecendo seu fracasso em proteger o Sr. Perry, um paciente que era especialmente vulnerável devido à sua dependência”, acrescentou.

Embora Plasencia não tenha fornecido a dose fatal, ele entregou cetamina ao ator nas semanas anteriores ao momento em que Perry foi encontrado morto em uma jacuzzi em sua residência em Los Angeles.

Outras sentenças

Outro médico, Mark Chavez, declarou-se culpado em outubro por conspirar para fornecer cetamina a Perry.

Plasencia teria comprado a droga de Chavez e a revendido ao ator norte-americano-canadense por valores altamente inflacionados.

“Me pergunto quanto esse idiota vai pagar”, escreveu Plasencia em uma mensagem de texto apresentada pelos promotores.

As outras quatro pessoas que também admitiram participação no fornecimento de drogas ao ator serão sentenciadas nos próximos meses.

Entre elas está Jasveen Sangha, conhecida como a “Rainha da Cetamina”, que abastecia clientes de alto padrão e celebridades. Ela pode ser condenada a até 65 anos de prisão.

A série “Friends”, que retratava a vida de seis nova-iorquinos enfrentando desafios da vida adulta, relacionamentos e carreiras, tornou-se um fenômeno global e transformou seus protagonistas em megastrelas.

O papel de Perry como o sarcástico e imaturo Chandler Bing lhe trouxe enorme sucesso, mas escondia uma batalha persistente contra a dependência de analgésicos e álcool.

Perry vinha utilizando cetamina como parte de uma terapia supervisionada para depressão. No entanto, segundo os promotores, antes de sua morte, ele já havia se tornado dependente da substância, que tem propriedades psicodélicas e é popular em festas.

