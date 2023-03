"Medo de sair e descobrir coisas sobre a Larissa", diz Fred após formação de Paredão no BBB 23

A- A+

Após a formação de Paredão do BBB 23, no domingo (19), Fred, que está emparedado, descobriu por Marvvila que Larissa cantava uma música gospel no confinamento, a canção "Sabor de Mel", de Damares. "Gente, eu acho que 'tô' com medo de sair e descobrir coisas sobre a Larissa. Tem muita coisa que o Tadeu falou, e que vocês estão falando agora, que eu 'tava' com ela 24h por dia e não sabia", diz ele.

O youtuber também afirma que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele, inclusive, já ouviu Ricardo dizer que Larissa queria deixar o Quarto Deserto. "Ela saía do quarto, eu lembro. Teve uma outra vez que ela falou a mesma coisa, era a primeira pessoa que mais explanava, era ela", disse Ricardo.

