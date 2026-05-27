"#MedusaMusaMulher", monólogo de Fabiana Pirro, é apresentado no Instituto Marcos Hacker de Melo
Espetáculo, que é baseado no mito grego da Medusa, tem texto de Cida Pedrosa
Fabiana Pirro volta a encenar “#MedusaMusaMulher”, peça escrita pela poeta Cida Pedrosa, neste sábado (30), às 20h. O espetáculo, que já percorreu diversos espaços no Brasil, na França e em Portugal, chega ao Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
No palco, a atriz pernambucana encarna a Medusa, personagem conhecida por transformar em pedra quem olhasse para ela. O texto traz provocações contemporâneas a partir do mito grego, que representa as diversas formas de violência sofridas pelas mulheres.
Originalmente, Medusa era uma bela sacerdotisa do templo de Atena que atraiu o desejo de Poseidon. Após ser violada, ela foi considerada culpada pela deusa da sabedoria, que a transformou em um monstro com serpentes no lugar dos cabelos. Mais tarde, acabou degolada, enquanto dormia, por Perseu.
Após sua estreia em 2018, no Recife, o espetáculo passou por diferentes cidades. Em Paris, foi filmada a versão cinematográfica, com direção de Raphaël de Albuquerque, adicionando uma poesia de Silvia de Góes ao texto.
Serviço
“#MedusaMusaMulher”
Quando: sábado (30), às 20h
Local: Instituto Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258, Boa Viagem, Recife
Ingressos a partir de R$ 60, via Megapass