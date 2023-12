Mega da Virada: saiba quais números personagens famosos jogaram para ganhar na loteria

A- A+

Não faltam histórias de personagens fictícios que jogaram na loteria e conseguiram a sorte grande. Até nos Simpsons, série de animação conhecida por “prever o futuro” — eles adiantaram Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a derrota da seleção brasileira para a Alemanha, por exemplo — o personagem principal, Homer, já ficou milionário por meio de um sorteio. E como a arte imita a vida, o contrário também pode acontecer, apostar nos números já consagrados nas telas pode render uma sorte extra.

Griselda, a ‘Pereirão’ da novela ‘Fina Estampa’

Em Fina Estampa, novela da Globo que foi ao ar em 2011, Griselda (Lilia Cabral) trabalhava como “marido de aluguel” e apostava nos mesmos números todas as semanas: 14, 18, 22, 31, 64 e 96. Um dia a sorte chegou, e a personagem colocou R$ 50 milhões no bolso.

Na vida real, no entanto, só é possível apostar na Mega da Virada até o número 60. Por isso, se for seguir Griselda, é preciso escolher as duas dezenas que sobram — ou inverter, somar ou subtrair.

Homer, dos ‘Simpsons’

No segundo episódio da 11ª temporada dos Simpsons, Homer compra um bilhete da loteria com o que conhecemos como “Surpresinha” — quando os números já vêm escolhidos. No volante, aparecem as dezenas 01, 06, 17, 22, 24 e 35.

O personagem ganha 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5 milhões), mas como deixou de se encontrar com Marge, sua esposa, para fazer a aposta, ele se arrepende e compra presentes anônimos para sua família.

Hurley, de ‘Lost’

Na série “Lost”, há alguns números que rondam a trama: 04, 08, 15, 16, 23 e 42. Em um dos episódios, o personagem Hurley aposta na sequência na Mega-Sena e ganha 156 milhões de dólares — atuais R$ 764 milhões, na conversão direta.

Tino, o personagem de Leandro Hassum no filme ‘Até que a sorte nos separe’

No filme interpretado por Leandro Hassum, Tino ganha R$ 100 milhões na loteria e muda de vida com os números 09, 13, 19, 37, 54 e 58. No entanto, a vida de ostentação leva o personagem a gastar todo o dinheiro em 15 anos.

Charlie Lang, personagem de Nicolas Cage em ‘Atraídos pelo Destino’

Nicolas Cage é “Charlie Lang” no filme “Atraídos pelo destino”. Na trama, ele aposta nas dezenas 06, 08, 12, 16, 26 e 64 e ganha 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 19,6 milhões).

Ao decorrer do longa, Lang divide o prêmio com uma garçonete, pois tinha prometido como “gorjeta” caso ganhasse. Sua esposa, no entanto, não concorda e leva o caso aos tribunais.

Russ Richards, personagem de John Travolta em ‘Bilhete Premiado’

Em “Bilhete Premiado”, Russ Richards é um meteorologista que monta um esquema com sua namorada, a garota que sorteia os números da loteria. A bolada veio com os números 07, 09, 16, 22, 27 e 70.

A Fortuna de Ned

No filme, o personagem Ned Devine morre após saber que ganhou sozinho na loteria com os números 04, 07, 19, 25, 29 e 40. Ao decorrer do longa, velhos amigos acham o corpo e tentam ficar com a “herança”.

As apostas para a “Mega da Virada 2023” já estão abertas e vão até as 17h do dia 31 de dezembro. O prêmio estimado é de R$ 550 milhões, o maior da história.

