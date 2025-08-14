A- A+

bandas Megadeth anuncia fim da banda; confira nota de despedida O grupo foi um dos pilares iniciais para gênero musical de thrash metal

Nesta quinta-feira (14), o vocalista, guitarrista e protagonista da banda Megadeth, Dave Mustaine, anunciou o último álbum e turnê de despedida dos palcos do grupo, formado pelo baixista James LoMenzo, o guitarrista Teemu Mäntysaari e o baterista Dirk Verbeuren. Ambos têm data de estreia marcada para 2026.

O anúncio veio acompanhado de uma campanha postada nas redes sociais onde o mascote da banda e alter ego do músico fala pela primeira vez e anuncia o apocalipse. Assista:

Já o texto, publicado no site oficial do Megadeth, fala sobre a difícil tarefa de dizer adeus e animação para o lançamento do sétimo álbum de estúdio. Mustaine ainda faz uma referência ao Metallica, grupo do qual fez parte no início dos anos 1980. Confira:

" Fizemos muitos amigos ao longo dos anos e espero ver todos vocês em nossa turnê global de despedida. Não fiquem bravos, não fiquem tristes, fiquem felizes por todos nós, venham comemorar comigo nos próximos anos. Fizemos algo juntos que é verdadeiramente maravilhoso e provavelmente nunca mais acontecerá. Começamos um estilo musical, começamos uma revolução, mudamos o mundo da guitarra e a forma como ela é tocada, e mudamos o mundo. As bandas em que toquei influenciaram o mundo. Amo todos vocês por isso. Obrigado por tudo"

